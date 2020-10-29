(طلب عمل)
|يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات نوفر للاسر و العائلات الراقية بالضمانات مربيات الاطفال البيبي سيترز و نوفر عاملات النظافة المنزلية و الهاوسكيبر و الطباخات و راعيات المسنين بالمنزل و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدي امينة و نوفر الساعي و الشيف و عمال البوفيه و السكرتارية و الاوفيس بوي و نوفر لحارس و البواب و البودي جارد للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية 01223333060(واتساب) /01017902000 / 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070833
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(طلب عمل)- في القاهرة مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه