يوجد لدينا صناديق البرادات والدينات والوانيتات تجميد وتبريد وعادي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: يوجد لدينا صناديق البرادات والدينات والوانيتات تجميد وتبريد وعادي - في جازان السعودية

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السلام عليكم ورحمة الله يوجد لدينا صناديق البرادات والدينات والوانيتات تجميد وتبريد وعادي صناديق الثلج غرف الحراسة والفصول المتنقلة غرف الاستنبات - حاويات الطعام بجميع المقاسات من 2*2 الى 14 متر طول وعرض حتى 2.6 متر وارتفاع حتى 2.7 مستعملة ومجددة بحالة ممتازة مع مبردات او بدون تسليم فوري بأسعار مناسبة . حياكم الله جميعاً للاستفسار : 0536224275 0506084535
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
جازان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/3/2020
رقم الإعلان: 2056672
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس موديل2011

شاحنه مرسيدس اكتروس موديل2011

(للبيع)

للسعر وأي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

22/3/2020
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برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات

(للبيع)

برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات للبيع برادة شيمتز بأبعاد ممتازة مع مبرد ثيرموكنج.
العنوان:

مكة - السعودية
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1 ريال

22/3/2020
صورة الاعلان: اطلب تصميم موقعك الان بارخص الاسعار

اطلب تصميم موقعك الان بارخص الاسعار

(للبيع)

تصميم موقع اعلانات مبوبة (حراج)بارخص سعر وباعلى جوده تصميم متخصصون فى تصميم مواقع ( شخصية - تجارية -.
العنوان:

الرياض - السعودية

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21/3/2020
صورة الاعلان: الدكتور سامي لعمل البحوث

الدكتور سامي لعمل البحوث

(طلب عمل)

خبرة طويلة في عمل بحوث التخرج والماجستير وخطط الأبحاث والتكاليف والواجبات لطلاب الجامعة والتعليم عن .
العنوان:

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20/3/2020
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة ل.
العنوان:

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1,000 ريال

19/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية

مطلوب للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بكبري الشركات في الرياض في السعودية محاسبين خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
العنوان:

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اتصل

18/3/2020
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صورة الاعلان: تصميم وبرمجة مواقع انترنت وتطبيقات جوال

تصميم وبرمجة مواقع انترنت وتطبيقات جوال

(للبيع)

نحن شركة متخصصة في مجال تصميم مواقع الانترنت وتطبيقات الجوال بأسعار تنافسية وجودة عالية . اغتنم ال.
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مكة - السعودية

2,000 ريال

18/3/2020
صورة الاعلان: دومين واستضافة مواقع للبيع

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(للبيع)

نبيع مواقع الانترنت ونوفر خدمات الاستضافة بافضل الاسعار والجودة الممكنة.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

17/3/2020
صورة الاعلان: تاور كرين ليبهر

تاور كرين ليبهر

(للبيع)

للبيع والايجار تاور كرين ليبهر 055542722 محمد.
القسم: 

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17/3/2020
صورة الاعلان: انا مسوق الكتروني وخبير SEO

انا مسوق الكتروني وخبير SEO

(طلب عمل)

اذا كنت تريد ظهور موقعك او صفحتك في محرك بحث جوجل في أولي النتائج انت في المكان الصحيح انا محترف وخب.
العنوان:

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اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة شاحنه افيكو يورو كارقو موديل 2011

للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة شاحنه افيكو يورو كارقو موديل 2011

(للبيع)

للبيع بمعرضنا بجدة بحالة ممتازة شاحنه افيكو يورو كارقو موديل 2011 رقم العرض هو 311111 شاحنه افيكو يو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/3/2020
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2014

شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2014

(للبيع)

للبيع بسعر مميز رقم العرض للسؤال عنه هو 321144 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2014 الجير بوكس .
العنوان:

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1 ريال

16/3/2020
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(للبيع)

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الرياض - السعودية

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15/3/2020
صورة الاعلان: مستشار موارد بشريه بالرياض

مستشار موارد بشريه بالرياض

(طلب عمل)

انا مستشار في الموارد البشرية مصري مقيم بالرياض ،لدي الخبرة كبيرة في المجال بشكل عملي ونظري ، والقدر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/3/2020
صورة الاعلان: معلمة مصريه تأسيس ومتابعة رياض اطفال وصفوف اوليه بالرياض

معلمة مصريه تأسيس ومتابعة رياض اطفال وصفوف اوليه بالرياض

(طلب عمل)

انا معلمة متابعة وتأسيس لرياض الأطفال KG وصفوف أولية، مصرية مقيمة في الرياض أبحث عن عمل أجيد التدر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/3/2020
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