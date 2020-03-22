(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله يوجد لدينا صناديق البرادات والدينات والوانيتات تجميد وتبريد وعادي صناديق الثلج غرف الحراسة والفصول المتنقلة غرف الاستنبات - حاويات الطعام بجميع المقاسات من 2*2 الى 14 متر طول وعرض حتى 2.6 متر وارتفاع حتى 2.7 مستعملة ومجددة بحالة ممتازة مع مبردات او بدون تسليم فوري بأسعار مناسبة . حياكم الله جميعاً للاستفسار : 0536224275 0506084535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
جازان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056672
1 ريال
1 ريال
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1,000 ريال
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2,000 ريال
2,000 ريال
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1 ريال
1 ريال
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