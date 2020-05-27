يوجد لدينا تصميم ديكورات المنازل خارجية وداخلية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: يوجد لدينا تصميم ديكورات المنازل خارجية وداخلية - في الرياض السعودية

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يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم اعمال ديكور - فلل - قصور - صالة افراح - غرف نوم -غرفة احتماع - مطابخ - غرفة جلوس - تصميم داخلي - لطلب تصميم واجهة او تصميم ديكورات داخلية وخارجية يوجد دفع عربون لضمان الجدية يرجى الاتصال عـلـى الأرقـام المـدونـة أدنـاه أو مراسلتنا علـى وتس اب موبايل : 00962775335344
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود
التليفون: 00962775335344

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاردن- .
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/5/2020
رقم الإعلان: 2059950
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

كل عام وأنتم بخير لمحبي القوة والتميز شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2012 الحالة ممتازة رقم الع.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

27/5/2020
صورة الاعلان: شحن توصيل طلبيات داخل الرياض-شركات ومتاجر-

شحن توصيل طلبيات داخل الرياض-شركات ومتاجر-

(فرص)

نقدم سبيدلاين للشحن الجوي خدمات التوصيل والشحن للمتاجركم وشركتكم هذي الخدمه متوفره فقط مدينه الرياض.
العنوان:

الرياض - السعودية

25 ريال

25/5/2020
صورة الاعلان: تتبتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكام.

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة

برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة

(للبيع)

برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه هو 513111 للبيع موديل 2011 برا.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

21/5/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e

للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e

(للبيع)

للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة برادة كرون موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e رقم العرض هو 512086 مواص.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/5/2020
صورة الاعلان: مجموعة رمضون العالمية

مجموعة رمضون العالمية

(للبيع)

مجموعة رمضون العالمية محطات معالجة المياه – أنظمة الضباب الصناعي والرذاذ – خطوط انتاج مصانع عبواة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

12,252 دولار

21/5/2020
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة حرارية

كاميرات مراقبة حرارية

(للبيع)

شركة متخصصة فى توريد وتركيب افضل كاميرات المراقبة المتخصصة فى استشعار وقياس درجه حرارة جسم الانسان .

اتصل

19/5/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2016

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2016

(للبيع)

للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2016 رقم العرض هو 529162 الجير بوكس : ثنا.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

17/5/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH 480 موديل : 2010

للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH 480 موديل : 2010

(للبيع)

لمحبي الشاحنات الفولفو رقم العرض هو 518102 للبيع بسعر مناسب شاحنه فولفو FH 480 موديل : 2010 الجير بو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/5/2020
صورة الاعلان: تاجير واستئجار عمال بنظام اجير شهري +سنوي

تاجير واستئجار عمال بنظام اجير شهري +سنوي

(فرص)

نحن شركة الأكفاء نوفر لكم الخبرات ومهارات بأعلى مستوى بتوفير الأيدي العاملة المدربة والمتميزة وتشمل .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/5/2020
صورة الاعلان: نظام الملاذ للنقل

نظام الملاذ للنقل

(للبيع)

نظام الملاذ ادارة السائقين حركة الكفرات بيان التسليم والاستلام مصروفات السيارة والوقود الورش و.
القسم: 

اتصل

12/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروووت التشغيل المعتمدة

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروووت التشغيل المعتمدة

(للبيع)

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم 2008

للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم 2008

(للبيع)

للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم . موديل 2008 رقم العرض هو 51008.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

11/5/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850

للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850

(للبيع)

للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850 موديل 2008 "يمكن استبدال المبرد كارير بم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/5/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل

(للبيع)

شركة المتكامل العالمي معتمدة من هيئة النقل كمزود لخدمة التتبع (AVL) للسيارات والشاحنات ، والربط مع .

اتصل

10/5/2020
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