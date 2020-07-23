يوجد فيلا جديدةVIP في محمد بن زايد13 غرفه ماستر تشطيب راقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله اوقاتكم بكل خير يوجد للبيع فيلا جديدة VIP في مدينة محمد بن زايد ((أبوظبي )) مساحة الأرض 150*190 مساحة البناء 2300 متر تتكون من 13 غرفه ماستر منها 3 سويتات تشطيب راقي مساحات كبيره ومجلس كبير وصالة طعام صالة استقبال مساحتها 600 متر شكل داخلي وخارجي فخم 3 مطابخ تحضيرية ومطبخ رئييسي مع ملاحقه غرف للخدم غرفة غسيل غرفة حارس مسبح داخل الفيلا مع بوابه خاصه مع شاور و غرفة تبديل ملابس الفيلا ملبسه حجر طبيعي اردني مع السور ومظلات حوش واسع