يوجد فيلا جديدةVIP في محمد بن زايد13 غرفه ماستر تشطيب راقي

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله اوقاتكم بكل خير يوجد للبيع فيلا جديدة VIP في مدينة محمد بن زايد ((أبوظبي )) مساحة الأرض 150*190 مساحة البناء 2300 متر تتكون من 13 غرفه ماستر منها 3 سويتات تشطيب راقي مساحات كبيره ومجلس كبير وصالة طعام صالة استقبال مساحتها 600 متر شكل داخلي وخارجي فخم 3 مطابخ تحضيرية ومطبخ رئييسي مع ملاحقه غرف للخدم غرفة غسيل غرفة حارس مسبح داخل الفيلا مع بوابه خاصه مع شاور و غرفة تبديل ملابس الفيلا ملبسه حجر طبيعي اردني مع السور ومظلات حوش واسع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063692
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