يوجد جميع انواع خزانات المياه وخزانات الصرف الصحى

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United Arab Emirates (Abu Dhabi) [ Change location ]

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Ad Photo: يوجد جميع انواع خزانات المياه وخزانات الصرف الصحى - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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متاح جميع انواع خزانات المياه والصرف الصحى والخزانات المناسبه لتخزين المواد الكيماويه اجود الخامات بافضل الاسعار ومتاح جميع المقاسات والاشكال الافقيه والراسيه فوق وتحت الارض جميع الخزانات وحواجز الطريق مكفوله ضد عيوب الصناعه للتواصل والاستفسار : أ.هشام الشافعى فون. 0542818514 واتس.0542818514 sales2@starspoly.com اسعار الخزانات فى الامارات,خزان مياه 1000 جالون,خزانات مياه للبيع فى العين,اسعار خزانات بوليكون,خزانات مياه مستعمله للبيع فى ابو ظبى,خزانات مياه مستعمله للبيع فى الشارقه,محلات بيع خزا
Contact The Advertiser:
Contact Name: Stars poly storage tanks factory L.L.C
Telephone: 0542818514

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Location: أبوظبي- دبى
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240532
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Price
Posting Date
Ad Photo: شقة فاخرة غرفتين نوم بلكونة موقع ممتاز في الريف

شقة فاخرة غرفتين نوم بلكونة موقع ممتاز في الريف

(For Rent)

- غرفتين نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمامين الرقم المرجعي : AP983796 لمزيد من المع.
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: شقة ممتازة غرفتين وصالة بمنطقة مخدمة في المرور

شقة ممتازة غرفتين وصالة بمنطقة مخدمة في المرور

(For Rent)

- غرفتين نوم - صالة - مطبخ - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP983062 لمزيد من المعلومات يمكنكم التوا.
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: للبيع ارض صناعية يالصجعة

للبيع ارض صناعية يالصجعة

(For Sale)

للبيع ارض بالصجعة موقع ممتاز زاوية شارع 33 وشارع 24 مساحة 18794 قدم مطلوب 1.650.000 درهم قابل للت.
Category: 

1,650,000 Dirham

17/8/2023
Ad Photo: للبيع ارض صناعية بالذيد

للبيع ارض صناعية بالذيد

(For Sale)

للبيع ارض صناعية بالزيد شارع 24 مساحة 9741 قدم مطلوب 350 الف درهم للتواصل 00971562135283.
Category: 

350,000 Dirham

17/8/2023
Ad Photo: للبيع ارض تجارية بالذيد

للبيع ارض تجارية بالذيد

(For Sale)

للبيع ارض تجارية بالشارقة بالزيد مساحة 4789 قدم المكان الوحيد المصرح ارضي + 4 بقرب محطة الكهرباء .
Category: 

470,000 Dirham

17/8/2023
Ad Photo: بالطوابق العليا غرفتين نوم وصالة إطلالة مميزة في جزيرة الريم

بالطوابق العليا غرفتين نوم وصالة إطلالة مميزة في جزيرة الريم

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ حمام الرقم المرجعي : AP115430 لمزيد من المعلو.
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: بموقع مميز في الخالدية شقة 3غرف وصالة سعر جيد في الخالدية

بموقع مميز في الخالدية شقة 3غرف وصالة سعر جيد في الخالدية

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - صالة - مطبخ مع بلكونة - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP983133 لمزيد.
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: شقة فاخرة مفروشة بالكامل غرفة نوم منظر مذهل في شاطئ الراحة

شقة فاخرة مفروشة بالكامل غرفة نوم منظر مذهل في شاطئ الراحة

(For Rent)

- صالة طعام \معيشة - غرفة نوم ماستر - مطبخ مفتوح - بلكونة - تواليت الرقم المرجعي : AP982695 لمز.
Category: 

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17/8/2023
Ad Photo: فيلا فاخرة تشطيب ممتاز 5غرف نوم ومجلس حديقة في البطين

فيلا فاخرة تشطيب ممتاز 5غرف نوم ومجلس حديقة في البطين

(For Rent)

** الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة مع تواليت - تواليت ** الطابق الأول :.
Category: 

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17/8/2023
Ad Photo: فيلا واسعة 4غرف نوم وغرفة خادمة صيانة 24 مجانا في البطين

فيلا واسعة 4غرف نوم وغرفة خادمة صيانة 24 مجانا في البطين

(For Rent)

** الطابق الأرضي : - مجلس مع حمام - مطبخ - غرفة خادمة - تواليت ** الطابق الأول : - غرفة نوم ماستر .
Category: 

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17/8/2023
Ad Photo: للبيع عمارة بالروضة 3

للبيع عمارة بالروضة 3

(For Sale)

للبيع بناية سكني استثماري بعجمان الروضة 3 ثاني قطعة من الشارع العام مساحة 3600 قدم / ارضي +1 6 شقق .
Category: 

1,800,000 Dirham

17/8/2023
Ad Photo: للبيع شقة بالمجاز نجمة القناة

للبيع شقة بالمجاز نجمة القناة

(For Sale)

للبيع شقة بالشارقة المجاز برج نجمة القناة موقع البرج على القصباء مساحة 903 قدم غرفتين وصالة نموذج .
Category: 

430,000 Dirham

17/8/2023
Ad Photo: انتقل الي غرفتين وصالة بشارع المرور سعر ممتاز

انتقل الي غرفتين وصالة بشارع المرور سعر ممتاز

(For Rent)

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مغلق - بلكونة - حمام الرقم المرجعي : AP980009 لمزيد من.
Category: 

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17/8/2023
Ad Photo: اتصل الان شقة حديثة غرفة وصالة جاهزة للنقل في جزيرة الريم

اتصل الان شقة حديثة غرفة وصالة جاهزة للنقل في جزيرة الريم

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة غسيل - تواليت الرقم المرجعي : AP980542 لمزيد من.
Category: 

Call

17/8/2023
Ad Photo: شقة اول ساكن بالطوابق العليا واطلالة خلابة في جزيرة الريم

شقة اول ساكن بالطوابق العليا واطلالة خلابة في جزيرة الريم

(For Rent)

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - تواليت الرقم المرجعي : AP115951 لمزيد من المعلوم.
Category: 

Call

17/8/2023
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