يوجد جميع انواع خزانات المياه وخزانات الصرف الصحى

(For Sale)
|متاح جميع انواع خزانات المياه والصرف الصحى والخزانات المناسبه لتخزين المواد الكيماويه اجود الخامات بافضل الاسعار ومتاح جميع المقاسات والاشكال الافقيه والراسيه فوق وتحت الارض جميع الخزانات وحواجز الطريق مكفوله ضد عيوب الصناعه للتواصل والاستفسار : أ.هشام الشافعى فون. 0542818514 واتس.0542818514 sales2@starspoly.com اسعار الخزانات فى الامارات,خزان مياه 1000 جالون,خزانات مياه للبيع فى العين,اسعار خزانات بوليكون,خزانات مياه مستعمله للبيع فى ابو ظبى,خزانات مياه مستعمله للبيع فى الشارقه,محلات بيع خزا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Stars poly storage tanks factory L.L.C
|Telephone:
|0542818514
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|Location:
|أبوظبي- دبى
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240532
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1,650,000 Dirham
350,000 Dirham
470,000 Dirham
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1,800,000 Dirham
430,000 Dirham
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