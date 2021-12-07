(للبيع)
|يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه و يوجد تخليص رخصة البلديه و تصريح الدفاع المدني و تركيب الكاميرات والطفيات و خطابات التمديدات و شهادة لانجاز الشرطه وانجاز مضمون بإذن الله نعتز بخدمتكم للتواصل/ 0501147609 التوصل مباشر على الرقم لعدم التواجد في الموقع يرجى مراعاة عمولة الموقع لبرائة الذمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الغروووب الملكي
|التليفون:
|0552824342
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|العنوان:
|jeddah- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114190
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