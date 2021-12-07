يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه - في الرياض السعودية

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يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه و يوجد تخليص رخصة البلديه و تصريح الدفاع المدني و تركيب الكاميرات والطفيات و خطابات التمديدات و شهادة لانجاز الشرطه وانجاز مضمون بإذن الله نعتز بخدمتكم للتواصل/ 0501147609 التوصل مباشر على الرقم لعدم التواجد في الموقع يرجى مراعاة عمولة الموقع لبرائة الذمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الغروووب الملكي
التليفون: 0552824342

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: jeddah- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/12/2021
رقم الإعلان: 2114190
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صورة الاعلان: يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه - في الرياض السعودية

يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه و يوجد تخليص رخصة البلديه و تصريح الدفاع المدني و تركيب ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

7/12/2021
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