يوجد أحواش مطابقه لمواصفات النقل والبلديه و يوجد تخليص رخصة البلديه و تصريح الدفاع المدني و تركيب الكاميرات والطفيات و خطابات التمديدات و شهادة لانجاز الشرطه وانجاز مضمون بإذن الله نعتز بخدمتكم للتواصل/ 0501147609 التوصل مباشر على الرقم لعدم التواجد في الموقع يرجى مراعاة عمولة الموقع لبرائة الذمة