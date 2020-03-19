يلا دلوقتي روح اسكن في العاصمة الادارية من غير تفكير

(للبيع)
|من غير ماتفكر كتير روح دلوقتي علي العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك الجديدة في كمبوند zavani بجانب حي السفارات مباشرة والنهر الاخضر وخدماتك كلها جمب شقتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا ونادي رياضي وخدمات تانية كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بدون فوائد وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|201,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056413
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