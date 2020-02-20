يلا بينا نستثمر ونمتلك شقة بموقع مميز فى تاون جيت

(للبيع)
|يلا تعالى استثمر فى المضمون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170م تشطيب اكسترا لوكس (ريسبشن +3 غرف منهم غرفة ماستر +مطبخ +2 حمام ) ع بعد دقائق من فندق الماسة ومطاعم وكافيهات ومولات ونادى صحى ورياضى بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر صح فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053587
166,000 جنيه
180,000 جنيه
220,000 جنيه
799,000 جنيه
250,000 جنيه
260,000 جنيه
اتصل
188,000 جنيه
189,000 جنيه
246,000 جنيه
352,000 جنيه
462,000 جنيه
2,300,000 جنيه
170,000 جنيه
185,000 جنيه