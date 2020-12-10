يلا امتلك شاليهك بجاردن صيف علي اجمل بحر في راس سدر واستمتع بجو ملوش مثيل

(للتقسيط)
|استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجديدة بمساحة 84 م كون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -5حمامات سباحة موزعين علي حميع الوحدات منهم 2 حمام سباحة للاطفال -ميني اكوا بارك -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -سلاسل مطاعم مميزة -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا -صالةجيم -نادي صحي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075738
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