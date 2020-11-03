يقدم مطبخ الهنا بتقديم اشهى وألذ وجبات للمصانع والشركات بارخص الاسعار

(فرص)
|يتشرف مطبخ الهنا بتقديم أشهى وألذ الوجبات للمصانع والشركات باجود الخامات من اللحوم البلدى والخضروات الطازجة يوم بيوم ومشرفين جودة حاصلين على رخصة معتمدة وعمال بشهادات صحية يتم الأشراف على الوجبات بداية من شيفات معتمدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم
|التليفون:
|01212711104 - 01220874446
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|العنوان:
|برج العرب- برج العرب والعامرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073245
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