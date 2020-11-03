يقدم مطبخ الهنا بتقديم اشهى وألذ وجبات للمصانع والشركات بارخص الاسعار

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صورة الاعلان: يقدم مطبخ الهنا بتقديم اشهى وألذ وجبات للمصانع والشركات بارخص الاسعار - في الإسكندرية مصر

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يتشرف مطبخ الهنا بتقديم أشهى وألذ الوجبات للمصانع والشركات باجود الخامات من اللحوم البلدى والخضروات الطازجة يوم بيوم ومشرفين جودة حاصلين على رخصة معتمدة وعمال بشهادات صحية يتم الأشراف على الوجبات بداية من شيفات معتمدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم
التليفون: 01212711104 - 01220874446

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العنوان: برج العرب- برج العرب والعامرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/11/2020
رقم الإعلان: 2073245
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مصنع للايجار ببرج العرب 7000م

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م

(للإيجار)

مصنع للايجار ببرج العرب 7000م جمالون 4500 تخزين او تشغيل سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

20/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم

(للإيجار)

شقه مفروشه فندقيه للايجار بانوراما بموقع مميز بمدينه بين عباس العقاد ومكرم عبيد منطقه هاديه بوسط اشه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

20/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب اخصائيين تركيبات اسنان "ازواج" لمستشفى بالطائف

مطلوب اخصائيين تركيبات اسنان "ازواج" لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى كبرى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية أخصائيين تركيبات أسنان " أزواج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 21/11/2020 الساعه 2 ظهرا بمقر شركه أجاده على العنوان ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: تنظيم الحفلات والاعراس

تنظيم الحفلات والاعراس

(فرص)

تنظيم الحفلات والاعراس 01102226488 إن كنت تبحثين عن أفكار جديدة في حفل خطوبتك أو حفل زفافك، أو حتى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: مكتب مستشارك القانوني في مصر

مكتب مستشارك القانوني في مصر

(فرص)

مكتب مستشار القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني مكتب متخصص في القضايا 1-المدنيه 2-تاسيس الشركا.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

متاح من جاسـي بـاك 🔝😎✔️💯 عـلـبـة فـشـار Oz 33👌👌.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: المهندس جروب لاعمال التشطيبات

المهندس جروب لاعمال التشطيبات

(للبيع)

عندنا تشكيله متنوعه من الخدمات بنقدمهالك كل اللي هتحتاجه ف مكان واحد من نظافة خارجيه ونظافة داخليه و.
العنوان:

الجيزة - مصر

700 جنيه

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس معماري خبرة

مطلوب مهندس معماري خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس معماري خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مكتب ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

19/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدني خبرة بالتصميم والاشراف

مطلوب مهندس مدني خبرة بالتصميم والاشراف

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مدني خبرة في التصميم والاشراف خبرة لا تقل عن 5 سنوات م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

19/11/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه

ماكينات ورقيه

(للبيع)

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التصن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/11/2020
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