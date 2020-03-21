يقدم مركز الصفوه للتدريب دورة اساسيات التمريض

(فرص)
|الاهداف : •فهم القواعد الأساسية للتمريض ومسؤولياتها. •أهمية التمريض في الحفاظ على حياة المريض ومنع تدهور حالته. •إدراك أهمية تأمين حياة المريض. •كيفية المحافظة على تطوير الخدمات الطبية من خلال فهم حقوق المريض وواجبات الممرض. يمكنكم التسجيل والاستفسار والتواصل معنا لمعرفة احدث #عروضنا_التدريبية من خلال البريد الالكتروني أو الاتصال على الأرقام التالية Email:menna@elsafwatc.com Website:www.elsafwatc.com Tel:00201101053053
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منة
|التليفون:
|00201101053053
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهره,مصر- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,300 دولار
|تاريخ الإعلان:
|24/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056735
2,500 جنيه
اتصل
11 جنيه
300 جنيه
500 جنيه
200 جنيه
100 جنيه
500 جنيه
200 جنيه