يقدم مركز الصفوه للتدريب دورة اساسيات التمريض

الاهداف : •فهم القواعد الأساسية للتمريض ومسؤولياتها. •أهمية التمريض في الحفاظ على حياة المريض ومنع تدهور حالته. •إدراك أهمية تأمين حياة المريض. •كيفية المحافظة على تطوير الخدمات الطبية من خلال فهم حقوق المريض وواجبات الممرض. يمكنكم التسجيل والاستفسار والتواصل معنا لمعرفة احدث #عروضنا_التدريبية من خلال البريد الالكتروني أو الاتصال على الأرقام التالية Email:menna@elsafwatc.com Website:www.elsafwatc.com Tel:00201101053053