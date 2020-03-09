يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب

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صورة الاعلان: يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب - في القاهرة مصر

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دلوقتي تقدر تحقق حلمك انك تكون يوتيوبر محترف وتبدء طريق التميز علي اليوتيوب عن طريق كورس احتراف الربح من اليوتيوب للمهندس صقر سلامه - الكورس من البداية حتي الاحتراف - أقل سعر للكورسات في مصر والوطن العرب - يوجد خصم 75% علي الكورس لفترة محدودة - سعر الكورس 1000 جنيه قبل الخصم بعد الخصم 250 جنيه فقط - امكانية ارسال شهادة للدارس مجانا داخل مصر - عدد ساعات الكورس حتي الان اكثر من 4 ساعات متواصلة - الكورس غير مقفول وبه تحديث بإسمترار ويمكنك الحصول علي كل التحديثات مجانا مدي الحياة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mohamed
التليفون: 01090169399

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ش احمد عرابي- شبرا
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056385
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