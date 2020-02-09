يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب

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تفاصيل الإعلان
يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب التدريب نظري وعملي في استديو الخاص بقناة الصقر أقل سعر للكورسات في مصر والوطن العرب كما يوجد إمكانية تدريس الكورس اونلاين لمن هو خارج القاهره او في الوطن العربي سعر الكورس شامل البرامج المستخدمه 200 جنيه فقط للحجز والاستفسار يرجي الظغط علي الرابط التالي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mohamed
التليفون: 01090169399

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ش احمد عرابي- شبرا
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052173
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درس خصوصي انجليزي

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22 جنيه

28/11/2019
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