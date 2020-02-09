(للبيع)
|يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب التدريب نظري وعملي في استديو الخاص بقناة الصقر أقل سعر للكورسات في مصر والوطن العرب كما يوجد إمكانية تدريس الكورس اونلاين لمن هو خارج القاهره او في الوطن العربي سعر الكورس شامل البرامج المستخدمه 200 جنيه فقط للحجز والاستفسار يرجي الظغط علي الرابط التالي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamed
|التليفون:
|01090169399
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|العنوان:
|ش احمد عرابي- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052173
300 جنيه
500 جنيه
100 جنيه
500 جنيه
200 جنيه
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2,000 دولار
22 جنيه