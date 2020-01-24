(طلب عمل)
|يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال يثقن عمل جميع أنواع المشروبات الباردة والعصائر الفريش وسلطات الفواكه بكل أنواعها يبدعون في التقديم ويبتكرون الجديد دائما تحس في أعمالهم فن وابداع جميلا يرقي الى مستوى تطلعات الزبون يراهنون أنة من يدخل المحل مرة واحدة لن يفكر في البحث عن بديل أو مكان آخر يملكون قدرة خارقة في كسب وجلب الزبائن هؤلائي الأفضل فسارعوا ليكونوا معكم? / موبايل + واتساب: 00212680352557 +++ 00212680352562
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050317
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم