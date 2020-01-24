يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يتوفر لدينا من المغرب معلمين عصائر ومشروبات سخنة خبرة سنوات بهذا المجال يثقن عمل جميع أنواع المشروبات الباردة والعصائر الفريش وسلطات الفواكه بكل أنواعها يبدعون في التقديم ويبتكرون الجديد دائما تحس في أعمالهم فن وابداع جميلا يرقي الى مستوى تطلعات الزبون يراهنون أنة من يدخل المحل مرة واحدة لن يفكر في البحث عن بديل أو مكان آخر يملكون قدرة خارقة في كسب وجلب الزبائن هؤلائي الأفضل فسارعوا ليكونوا معكم? / موبايل + واتساب: 00212680352557 +++ 00212680352562
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050317
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