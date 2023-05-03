يتوفر لدينا خادمات منازل للتنظيف والترتيب بمهارات وخبرة عالية

(For Sale)
|نحن مكاتب للخدمات العامة يتوفر لدينا خادمات منازل بدقة وخبرة ممتازة للتنظيف والترتيب جميع اعمال المنازل للشقق والفلل والمكاتب والمنازل باجر يومي او اسبوعي للاستفسار او الحجز 0785270433
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|مكاتب خدمات عامة
|Telephone:
|0785353787
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|Location:
|جبل عمان- Jordan Hill, LA
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|1 Dinar
|Posting Date:
|4/5/2023
|Ad Number:
|2182612
25 Dinar
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dollar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar