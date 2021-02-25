يتوفر لدينا حلاقين متخصصين عبر شركة الاسمر نور الغرب

شركة الاسمر للاستقدام توفر حلاقين متخصصين من المغرب و تونس شركة الأسمر توفر حلاقين من الجنسية المغربية والتونسية جاهزين للاستقدام بدول الخليج يتوفر لدينا حلاقين: بخبرة وكفاءه عالية بمجال الحلاقة ديبلومات مهنية وشهادات من طرف المؤسسات المختصة بالمجال. على دراية تامة بجميع أنواع القصات الرجالية والصبغات المتبعة حاليا شمبويين ,واكسين, تنظيف بخار, سرعة العمل والابداع الفني في القصات العصرية والحديثة. الموبايل/ واتساب 00212664082617