يتوفر لدينا حلاقين متخصصين عبر شركة الاسمر نور الغرب

(فرصة عمل)
|شركة الاسمر للاستقدام توفر حلاقين متخصصين من المغرب و تونس شركة الأسمر توفر حلاقين من الجنسية المغربية والتونسية جاهزين للاستقدام بدول الخليج يتوفر لدينا حلاقين: بخبرة وكفاءه عالية بمجال الحلاقة ديبلومات مهنية وشهادات من طرف المؤسسات المختصة بالمجال. على دراية تامة بجميع أنواع القصات الرجالية والصبغات المتبعة حاليا شمبويين ,واكسين, تنظيف بخار, سرعة العمل والابداع الفني في القصات العصرية والحديثة. الموبايل/ واتساب 00212664082617
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|+212608012819
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|العنوان:
|- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085072
1 ريال
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14,000 ريال
14,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
1 ريال
اتصل