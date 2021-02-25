يتوفر لدينا حلاقين متخصصين عبر شركة الاسمر نور الغرب

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تفاصيل الإعلان
شركة الاسمر للاستقدام توفر حلاقين متخصصين من المغرب و تونس شركة الأسمر توفر حلاقين من الجنسية المغربية والتونسية جاهزين للاستقدام بدول الخليج يتوفر لدينا حلاقين: بخبرة وكفاءه عالية بمجال الحلاقة ديبلومات مهنية وشهادات من طرف المؤسسات المختصة بالمجال. على دراية تامة بجميع أنواع القصات الرجالية والصبغات المتبعة حاليا شمبويين ,واكسين, تنظيف بخار, سرعة العمل والابداع الفني في القصات العصرية والحديثة. الموبايل/ واتساب 00212664082617
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: +212608012819

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العنوان: - المغرب
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 24/2/2021
رقم الإعلان: 2085072
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جميع اعمال السباكه

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(فرص)

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25/2/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإستخ.
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25/2/2021
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كاميرا ومرايا اسفل السيارة

(للبيع)

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25/2/2021
صورة الاعلان: طاقم شامل من شيفات وطباخين جاهزين للعمل بالفنادق والمطاعم

طاقم شامل من شيفات وطباخين جاهزين للعمل بالفنادق والمطاعم

(فرصة عمل)

يتوفر لدى شركة الأسمر الخاصة بإستقدام العمالة طاقم شامل ومتكامل من: عمال، موظفين استقبال خدمه غرف شي.
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24/2/2021
صورة الاعلان: متوفر معلمين عصائر من الجنسية المغربية و التونسية

متوفر معلمين عصائر من الجنسية المغربية و التونسية

(فرصة عمل)

توفير معلمين عصائر وباريستا عبر شركة الأسمر للإستقدام من المغرب شركة الاسمر توفر لكم معلمين عصائر وب.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

24/2/2021
صورة الاعلان: شركة الاسمر نور الغرب توفر معلمين مشويات من الجنسية المغربية

شركة الاسمر نور الغرب توفر معلمين مشويات من الجنسية المغربية

(فرصة عمل)

متوفر معلمين مشويات من الجنسية المغربية بخبرات متميزة لهم دراية عالية في مجال المشويات ويتميزون بالك.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

24/2/2021
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صورة الاعلان: متوفر معلمين لعمل الشاوارما من المغرب للاستقدام

متوفر معلمين لعمل الشاوارما من المغرب للاستقدام

(فرصة عمل)

متوفر معلم شاورما له خبره عاليه عبر شركة الأسمر من المغرب. شركة الاسمر المتخصصة في الاستقدام و توفير.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: متوفر معلمين محترفين لعمل البرجر و السندويشات من المغرب

متوفر معلمين محترفين لعمل البرجر و السندويشات من المغرب

(فرصة عمل)

معلمين برجر و سندويشات جاهزين للعمل عبر شركة الأسمر من المغرب. شركة الأسمر توفر معلمين برجر و سندويش.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة

شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

متوفر لدينا نحن مؤسسة رحاب التنمية تشكيلة متميزة من شاشات العرض الالكترونية المناسبه لأغراض العرض و.

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم ومتاجر

مستلزمات مطاعم ومتاجر

(للبيع)

نتميز بكفاءة المنتج وسرعة الاداء متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويسر فى الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/2/2021
صورة الاعلان: أكسس كنترول مع بصمة الوجه

أكسس كنترول مع بصمة الوجه

(للبيع)

فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

24/2/2021
صورة الاعلان: أقوى موازين الباركود الحديثة

أقوى موازين الباركود الحديثة

(للبيع)

للسوبر ماركت والمحلات المميزات: 1- يزن حتى 30 كجم 2- دقة عالبة فى حساب الوزن 3- قوة تحمل عالية 4- تد.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

23/2/2021
صورة الاعلان: مدرس لغة انجليزية خبره بشرق الرياض

مدرس لغة انجليزية خبره بشرق الرياض

(طلب عمل)

يوجد مدرس لغة انجليزية خبرة بشرق الرياض (بحي النسيم والسلام والريان والنهضة والفيحاء والمنار والروضة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

23/2/2021
صورة الاعلان: • تعلن شركة الأسمر نورالغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل والإستفادة من فرص العمل

• تعلن شركة الأسمر نورالغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل والإستفادة من فرص العمل

(طلب عمل)

• تعلن شركة الأسمر نور الغرب عن إفتتاح أبواب التسجيل و الإستفادة من فرص العمل بدول الخليج العربي للم.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

22/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى اكاديميات الحاسب الالى بالسعوديه ( الرياض ) : مدرب حاسب ألى بالشروط الأتيه : لا يزيد ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/2/2021
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