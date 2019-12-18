يتدور ع شقتك تشطيب كامل تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اخيرا لقيت شقتك تشطيب كامل فى العاصمة الادارية وقريبة من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية ونادى صحى وملاهى ومولات تجارية شقتك 170 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) باقل مقدم والباقى ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك تشطيب كامل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045577
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