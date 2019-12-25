و باقل الاسعار "بالحي الرابع غرب فيلات "

(للبيع)
|شقه 215 م بحريه (استلام خلال 6 شهور ) عباره عن : ( 3 نوم + 2 حمام + 3 رسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع مميز جدا وتطل على شارع واسع وحديقه 2 فدان 📍وقريبه ➡️من نادى هيليوبلس ➡️والجامعه البريطانيه ➡️واكاديميه الشروق 🎉عرض باقل الاسعاربـمقدم 599,000 ج والباقي 399,000 ج حتي 24 شهر بدون فوائد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الرابع- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|599,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046565
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