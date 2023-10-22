ويتر و هاوس كيبنج وموظف تسويق ومحاسب

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدى منتجع سياحى بالسعوديه بالمدينه المنوره 1/ ويتر وهاوس كيبنج خبره بفنادق 2/محاسب وشرط ان يكون اشتغل علي كوميسيس وخبره بفنادق 3/موظف تسويق خبرة بالتسويق الفنادق والمنتجعات السياحيه شرط يكون تدرج بالوظائف فى الفندق من موظف استقبال الى الموظف حجوزات الى مسوق شرط اساسي الانجليزي لا يقل عن جيد جدا الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل cv.sunfuture1153@gmail.com