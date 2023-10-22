ويتر و هاوس كيبنج وموظف تسويق ومحاسب

(Job Opportunity)
|مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدى منتجع سياحى بالسعوديه بالمدينه المنوره 1/ ويتر وهاوس كيبنج خبره بفنادق 2/محاسب وشرط ان يكون اشتغل علي كوميسيس وخبره بفنادق 3/موظف تسويق خبرة بالتسويق الفنادق والمنتجعات السياحيه شرط يكون تدرج بالوظائف فى الفندق من موظف استقبال الى الموظف حجوزات الى مسوق شرط اساسي الانجليزي لا يقل عن جيد جدا الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل cv.sunfuture1153@gmail.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|SABAREN
|Telephone:
|01557776627
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- قاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|4 Lera
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247708
3 Lera
Call
4 Lera
2,000 Riyal
10 Riyal
10 Riyal
10 Riyal
Call
(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
Call
3 Lera
2,000 Riyal
Call
Call
3,000 Riyal