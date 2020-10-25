ويتر لفندق

مطلوب ويتر من سن 18 : 28 سنة – مؤهل متوسط – حاصل علي موقف نهائي من الجيش – راتب 3000ج + تبس عالي + حوافز شهرية – زياده 2 في الراتب + اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – انتقالات ( + تأمين صحي واجتماعي – 23 يوم عمل و 7 ايام إجازة