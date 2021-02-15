ونيفورم حضانات

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم حضانه - صور يونيفورم حضانات 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083938
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ثياب تخرج – ارواب تخرج - في الجيزة مصر

ثياب تخرج – ارواب تخرج

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ثياب تخرج – ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gradu.
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15/2/2021
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قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج

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قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي.
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15/2/2021
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يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

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يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس ك.
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الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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13/2/2021
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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13/2/2021
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مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

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مصنع قميص رجالى بمصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بم.
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13/2/2021
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(للبيع)

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13/2/2021
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13/2/2021
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شركات يونيفورم فنادق - مصنع توريد يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق - مصنع توريد يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الف.
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13/2/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

لبس مدارس - مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
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