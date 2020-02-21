ونش رفع الاثاث بالرحاب ومدينتى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة نقل اثاث،لكل شيء سبب فا ن جعلت الشركة المصرية هي السبب والوسيلة لنقل اثاث منزلك فائننا بفضل الله سنكون الاختيار الصحيح لاننا نحب ما نعمل ونثق في قدراتنا عمالة مدربة ومحترفة وعربات مغلقة ومجهزة ونجارين محترفين وفني تكييف متخصص ومواد تغليف جيدة وممتزة وتحت اشراف وادرة حاسمة وناجحة وهذا بشهادة عملاءنا في القاهرة الكبرى والاسكندرية والساحل الشمالي والغردقة وصعيد مصر و فقنا الله وايكم في الخير ان شاء الله
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم
التليفون: 01020595010 \ 01277822201

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينتى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,100 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/4/2020
رقم الإعلان: 2058428
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