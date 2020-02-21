ونش رفع الاثاث بالرحاب ومدينتى

(للبيع)
|شركة نقل اثاث،لكل شيء سبب فا ن جعلت الشركة المصرية هي السبب والوسيلة لنقل اثاث منزلك فائننا بفضل الله سنكون الاختيار الصحيح لاننا نحب ما نعمل ونثق في قدراتنا عمالة مدربة ومحترفة وعربات مغلقة ومجهزة ونجارين محترفين وفني تكييف متخصص ومواد تغليف جيدة وممتزة وتحت اشراف وادرة حاسمة وناجحة وهذا بشهادة عملاءنا في القاهرة الكبرى والاسكندرية والساحل الشمالي والغردقة وصعيد مصر و فقنا الله وايكم في الخير ان شاء الله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم
|التليفون:
|01020595010 \ 01277822201
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|العنوان:
|- مدينتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058428
10 جنيه
1,500 جنيه
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