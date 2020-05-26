ونش رفع اثاث بالحيزة وفيصل والهرم

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اهلا ومرحبا بكم فى شركة رفع اثاث بالونش اصبح الان امر النقل اسهل من ذى قبل وذلك بسبب وجود ونش رفع عفش للادوار المرتفعة والاماكن الضيقة مما سهل علينا امر النقل الان مع ونش رفع وانزال العفش اصبح امر النقل سهل جدا وبدون اى مجهود او وقت او فلوس كتير يعنى متلفش ولا تحتار اتصل بونش رفع اثاث وانقل عفش بيتك بدون اى تعب ولا اضرار وكمان وداعا لاستغلال العمال مع شركة رفع عفش بالونش انقل عفش شقتك ب1500فقط وكمان خدمتنا مختلفة عن غيرنا لاننا هنفك ونركب وننقل فى احدث السيارات المغلقة والمجهزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم
التليفون: 01020595010 \ 01277822201

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينتى
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 799 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/5/2020
رقم الإعلان: 2059845
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: غلاية بخار ١ص

غلاية بخار ١ص

(للبيع)

غلايه بخار حاله جيده.
العنوان:

الغربية - مصر

اتصل

26/5/2020
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عروض شركة الحمد لتصدير جميع أنواع الفحم النباتي

(للبيع)

توفر الشركة الحمد للفحم النباتي اجود انواع الفحم الافريقي لجميع اغراض الشيشه و يتم تصديره الي جميع .
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500 دولار

26/5/2020
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أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية HST

(للبيع)

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
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الإسكندرية - مصر

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26/5/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CONVOY

أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CONVOY

(للبيع)

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/5/2020
صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(للبيع)

كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات والمربيات وراعيات المسنين بنوفره لك بكامل الضمانات القانونية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

26/5/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity:500 •Record Capacity: 50,000 •Communic.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/5/2020
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صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CPPLUS

أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CPPLUS

(للبيع)

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/5/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

(للإيجار)

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2020
صورة الاعلان: هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

(للبيع)

سماعة هورن كامله شامله البوق ماركة JD-MEDIA الكورى المنشأ المـوديل TU-100HP قـدرة 100 وات المـوديل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا في المنطقة الخامسه

للبيع فيلا في المنطقة الخامسه

(للبيع)

للبيع فيلا في المنطقة ال 5 ناصيه على شارع رئيسي أمام السوق مباشر والشهر العقاري موقع ممتاز مساحة 43.
العنوان:

المنوفية - مصر
القسم: 

1,234 جنيه

25/5/2020
صورة الاعلان: فيلا لقطة للبيع بمدينتي موقع مميز رباعي نموذج i

فيلا لقطة للبيع بمدينتي موقع مميز رباعي نموذج i

(للبيع)

للبيع بمدينتي فيلا رباعي نموذج (i) مجموعه ٢١ موقع مميز جدا و بحري فيو مفتوح فيلا نموذج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,950,000 جنيه

25/5/2020
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم )

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب بأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

24/5/2020
صورة الاعلان: زي موحد - افضل يونيفورم بمصر

زي موحد - افضل يونيفورم بمصر

(للبيع)

زي موحد - افضل يونيفورم بمصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
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