ونش رفع اثاث بالحيزة وفيصل والهرم

اهلا ومرحبا بكم فى شركة رفع اثاث بالونش اصبح الان امر النقل اسهل من ذى قبل وذلك بسبب وجود ونش رفع عفش للادوار المرتفعة والاماكن الضيقة مما سهل علينا امر النقل الان مع ونش رفع وانزال العفش اصبح امر النقل سهل جدا وبدون اى مجهود او وقت او فلوس كتير يعنى متلفش ولا تحتار اتصل بونش رفع اثاث وانقل عفش بيتك بدون اى تعب ولا اضرار وكمان وداعا لاستغلال العمال مع شركة رفع عفش بالونش انقل عفش شقتك ب1500فقط وكمان خدمتنا مختلفة عن غيرنا لاننا هنفك ونركب وننقل فى احدث السيارات المغلقة والمجهزة