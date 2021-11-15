ونش رفع اثاث بالتجمع الخامس

(فرص)
|ونش رفع اثاث التجمع الاول تقدم شركتنا أفضل ونش رفع اثاث التجمع الاول المسؤول على توصيل المقتنيات للمكان الذي يريده العميل، دون أن يسبب لها أي كسر أو خدش، نتمكن من استخدام هذه الأوناش إذا كان العميل يعاني من الأدوار العالية أو ضيق مداخل المبنى، يتم ذلك من خلال فريق عمل متخصص لكي يتعامل مع كافة القطع بمنتهى الدقة والاحترافية. 01020595010 01277822201 01120525001
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم
|التليفون:
|01277822201
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|العنوان:
|القاهره- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114552
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900 جنيه
1,000 جنيه
10,000 جنيه
1,000 جنيه