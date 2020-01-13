ولسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة ف green avenue

(للتقسيط)
|لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادراية الجديدة جمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم كافيهات وقريبةمن كل المولات التجارية والادارية وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048780
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