وكيل كوبوتا في السعودية

(للبيع)
|مولد كهرباء كوبوتا ياباني 18 كيلو, نقدم لكم افضل تصاميم مولدات الكهرباء كوبوتا اليابانية, مع مولدات الكهرباء لوروي سومر الاوروبية مع افضل لوحات التحكم في المولدات DSE البريطانية. شركات بيع مولدات كوبوتا اليابانية في السعودية تمتاز محركات كوبوتا اليابانية في المملكة بسمعتها الجيدة وتوفر قطع الغيار وقلة الاعطال والكفائة في العمل وتوفير الديزل وتوفر العديد من الفنيين المدربين على صيانتها تمتلك محركات كوبوتا اليابانية مجموعة واسعة من الاستطاعات التي تبدأ من 10 كيلو واط وتصل حتى 24 كيلو واط,
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أنظمة الطاقة للالات و المعدات
|التليفون:
|0582067696
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|العنوان:
|- رابغ
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,264 ريال
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063093
14,264 ريال