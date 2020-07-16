وكيل كوبوتا في السعودية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وكيل كوبوتا في السعودية - في مكة السعودية

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مولد كهرباء كوبوتا ياباني 18 كيلو, نقدم لكم افضل تصاميم مولدات الكهرباء كوبوتا اليابانية, مع مولدات الكهرباء لوروي سومر الاوروبية مع افضل لوحات التحكم في المولدات DSE البريطانية. شركات بيع مولدات كوبوتا اليابانية في السعودية تمتاز محركات كوبوتا اليابانية في المملكة بسمعتها الجيدة وتوفر قطع الغيار وقلة الاعطال والكفائة في العمل وتوفير الديزل وتوفر العديد من الفنيين المدربين على صيانتها تمتلك محركات كوبوتا اليابانية مجموعة واسعة من الاستطاعات التي تبدأ من 10 كيلو واط وتصل حتى 24 كيلو واط,
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أنظمة الطاقة للالات و المعدات
التليفون: 0582067696

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العنوان: - رابغ
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,264 ريال
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063093
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صورة الاعلان: وكيل جون دير في السعوديه - في مكة السعودية

وكيل جون دير في السعوديه

(للبيع)

- في مكة السعودية

تتمتع شركة جوندير الأمريكية بسجل حافل لا مثيل له لتوفير محركات موثوقة وقوية وفعالة لن تخذلك ، حتى في.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

14,264 ريال

16/7/2020
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