وكيل كوبوتا في السعودية

مولد كهرباء كوبوتا ياباني 18 كيلو, نقدم لكم افضل تصاميم مولدات الكهرباء كوبوتا اليابانية, مع مولدات الكهرباء لوروي سومر الاوروبية مع افضل لوحات التحكم في المولدات DSE البريطانية. شركات بيع مولدات كوبوتا اليابانية في السعودية تمتاز محركات كوبوتا اليابانية في المملكة بسمعتها الجيدة وتوفر قطع الغيار وقلة الاعطال والكفائة في العمل وتوفير الديزل وتوفر العديد من الفنيين المدربين على صيانتها تمتلك محركات كوبوتا اليابانية مجموعة واسعة من الاستطاعات التي تبدأ من 10 كيلو واط وتصل حتى 24 كيلو واط,