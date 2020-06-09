وكيل صوتيات TOA اليابانى فى مصر

(للبيع)
|نحن الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد للصوتيات TOA بالتصنيع اليابانى وتجميع اندونيسى وفلبينى والمانى وصينى . ومتوفر منها مكبرات الصوت بقدرات مختلفة ومتوفر كل أشكال السماعات الحائطيه والسقف والعموديه والنظام عالى الجوده من حيث نقاء الصوت ومدى إنتشاره فى المكان وممكن تركيبه فى الأماكن ذات الأستخدام الشاق والمستمر والمتكرر مثل الحرم المكى ومترو الأنفاق و المدارس والمساجد والكنائس والمحلات وغيرها البيع بالضمان والشركة تقوم بالتوريد والتركيب والصيانه بعد البيع . للإستفسار : الهام أمين 01062157490 Email elhamibc@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060468
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه