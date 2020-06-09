وكيل صوتيات TOA اليابانى فى مصر

نحن الشركة الدوليه للتجارة والأتصالات IBC الوكيل الوحيد للصوتيات TOA بالتصنيع اليابانى وتجميع اندونيسى وفلبينى والمانى وصينى . ومتوفر منها مكبرات الصوت بقدرات مختلفة ومتوفر كل أشكال السماعات الحائطيه والسقف والعموديه والنظام عالى الجوده من حيث نقاء الصوت ومدى إنتشاره فى المكان وممكن تركيبه فى الأماكن ذات الأستخدام الشاق والمستمر والمتكرر مثل الحرم المكى ومترو الأنفاق و المدارس والمساجد والكنائس والمحلات وغيرها البيع بالضمان والشركة تقوم بالتوريد والتركيب والصيانه بعد البيع . للإستفسار : الهام أمين 01062157490 Email elhamibc@gmail.com