وكيل صوتيات JD-MEDIA الكورى فى مصر

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات وكيل لأفضل ماركة صوتيات فى مصر ماركة JDMالكورى المنشأ التى تتميز بالتعدد والأختلاف فى السماعات والمكبرات والمايكات وهى أنظمة أمنة لتركيبها فى الأماكن ذات الأستخدام المستمر والشاق والمتكرر مثل المساجد والكنائس والمدارس والمولات وغيرها البيع بالضمان . نرحب بالتعامل مع الموزعين لديهم محلات ومكاتب توريدات كهربائية فى محافظات الفيوم وقنا وأسيوط . للإستفسار أ / الهام أمين 01062157490 الشـركة الـدوليه للتجـارة والاتصـالات IBC 15 شـارع مكرم عبيد – مدينة نصر القاهرة Email elhamibc@gmail.com