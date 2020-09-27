وكيل صوتيات جيديا الكورى

(للبيع)
|نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات وكيل لأفضل ماركة صوتيات فى مصر ماركة JDMالكورى المنشأ التى تتميز بالتعدد والأختلاف فى أشكال وقدرات السماعات . ومتوفر منها مكبرات صوت تقسيم ا منطقه - 2 منطقه – 3 منطقه – 6 منطقه – 20 منطقه . أماكن التركيب : الأماكن ذات الأستخدام الشاق والمستمر والمتكرر مثل الحرم المكى ومترو الأنفاق و المدارس والمساجد والكنائس والمحلات التركـيبات : التركيبات على ايدى فنيين متخصصين فى الصـوتيات . الصـيانه : متوفر صيانه والدعـم الفنى بعد البيع متـاح فى ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071275
3,000 ريال
50 جنيه
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50 جنيه