وكيل صوتيات جيديا الكورى

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات وكيل لأفضل ماركة صوتيات فى مصر ماركة JDMالكورى المنشأ التى تتميز بالتعدد والأختلاف فى أشكال وقدرات السماعات . ومتوفر منها مكبرات صوت تقسيم ا منطقه - 2 منطقه – 3 منطقه – 6 منطقه – 20 منطقه . أماكن التركيب : الأماكن ذات الأستخدام الشاق والمستمر والمتكرر مثل الحرم المكى ومترو الأنفاق و المدارس والمساجد والكنائس والمحلات التركـيبات : التركيبات على ايدى فنيين متخصصين فى الصـوتيات . الصـيانه : متوفر صيانه والدعـم الفنى بعد البيع متـاح فى ا