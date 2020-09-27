وكيل صوتيات جيديا الكورى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وكيل صوتيات جيديا الكورى - في القاهرة مصر

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نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات وكيل لأفضل ماركة صوتيات فى مصر ماركة JDMالكورى المنشأ التى تتميز بالتعدد والأختلاف فى أشكال وقدرات السماعات . ومتوفر منها مكبرات صوت تقسيم ا منطقه - 2 منطقه – 3 منطقه – 6 منطقه – 20 منطقه . أماكن التركيب : الأماكن ذات الأستخدام الشاق والمستمر والمتكرر مثل الحرم المكى ومترو الأنفاق و المدارس والمساجد والكنائس والمحلات التركـيبات : التركيبات على ايدى فنيين متخصصين فى الصـوتيات . الصـيانه : متوفر صيانه والدعـم الفنى بعد البيع متـاح فى ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهام امين
التليفون: 01062157490

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العنوان: مكرم عبيد- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071275
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