وكيل زيروكس ديجيتال الوان بمصر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وكيل زيروكس ديجيتال الوان بمصر - في الجيزة مصر

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تقدم شركتنا وكيل ماكينات زيروكس ديجيتال الوان اسعار هائلة وخصومات رائعة بمناسبة بداية السنة الدراسية وتقوم الشركة بخدمات رائعة تخدم مجال الطباعة الديجيتال بشكل كبير ولدينا مراكز صيانة متخصصة بجميع المحافظات للاستفسار نرجو الاتصال /01100582266-01011415670
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: internatonal egypt
التليفون: 01011415670

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 شارع ناصر متفرع من الشارع الرياضى الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2118050
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صورة الاعلان: ماكينات تصوير زيروكس استيراد باقل الاسعار - في الجيزة مصر

ماكينات تصوير زيروكس استيراد باقل الاسعار

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تقدم شركتنا Iis خصم يصل الي 35%,🔥🔥 علي الماكينة xerox workcentre 5875 النسخ 75 نسخة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينات زيروكس الوان بحالة الزيرو - في الجيزة مصر

ماكينات زيروكس الوان بحالة الزيرو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تقدم شركتنا افضل الاسعارعلي جميع موديلات ماكينات زيروكس ديجيتال الوان جميع المقاسات وجميع الاحجام جم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: صيانة زيروكس باقل الاسعار في مصر (استيراد) - في الجيزة مصر

صيانة زيروكس باقل الاسعار في مصر (استيراد)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تقدم شركتنا افضل واقل الاسعار بماكينات زيروكس الوان استيراد بحالة الزيرو جميع المقاسات (A4/A3/A3+/ ر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينات زيروكس لطباعة اللوحات الاعلانية بافضل الاسعار (استيراد) - في الجيزة مصر

ماكينات زيروكس لطباعة اللوحات الاعلانية بافضل الاسعار (استيراد)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تقدم شركتنا اسعار متميزة وهائلة بماكينات زيروكس لطباعة اللوحات واللافتات الاعلانية باقل تكلفة ممكنة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: ماكينات تصوير وطباعة زيروكس الرسومات الهندسية (بلوتر) (استيراد) - في الجيزة مصر

ماكينات تصوير وطباعة زيروكس الرسومات الهندسية (بلوتر) (استيراد)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركتنا تقدم افضل الاسعار واقل تكلفة ممكنة بماكينات زيروكس وطباعة الرسومات الهندسية (استيراد) بحالة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP - في الجيزة مصر

أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متحصصون فى بيع وتوريد وتركيب أحبارماكينات تصوير المستندات SHARP أحبارللتعبئة - جودة عالية حبار.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP - في الجيزة مصر

أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متحصصون فى بيع وتوريد وتركيب أحبارماكينات تصوير المستندات SHARP أحبارللتعبئة - جودة عالية حبار.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/11/2021
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