وكيل زيروكس ديجيتال الوان بمصر

(للبيع)
|تقدم شركتنا وكيل ماكينات زيروكس ديجيتال الوان اسعار هائلة وخصومات رائعة بمناسبة بداية السنة الدراسية وتقوم الشركة بخدمات رائعة تخدم مجال الطباعة الديجيتال بشكل كبير ولدينا مراكز صيانة متخصصة بجميع المحافظات للاستفسار نرجو الاتصال /01100582266-01011415670
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|internatonal egypt
|التليفون:
|01011415670
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|العنوان:
|5 شارع ناصر متفرع من الشارع الرياضى الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118050
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100 جنيه
100 جنيه