وكيل جون دير في السعوديه

تتمتع شركة جوندير الأمريكية بسجل حافل لا مثيل له لتوفير محركات موثوقة وقوية وفعالة لن تخذلك ، حتى في الظروف القاسية. يمكنك الاعتماد على محرك جوندير للأداء المتواصل ، والمتانة ، واقتصاد الوقود الذي لا يهزم. بنيت هذه المحركات صعبة ، لظروفنا المحيطة القاسية. تشتهر محركات مولدات جوندير الأمريكية في المملكة بسمعتها الجيدة ، ولديها مجموعة واسعة من الطاقة التي تبدأ من 30 كيلو واط إلى 256 كيلو واط مع سرعات دوران من 1500 دورة في الدقيقة إلى 1800 دورة في الدقيقة لتغطية متطلبات العمل من 50 هرتز إلى 60