وكيل جون دير في السعوديه

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تفاصيل الإعلان
تتمتع شركة جوندير الأمريكية بسجل حافل لا مثيل له لتوفير محركات موثوقة وقوية وفعالة لن تخذلك ، حتى في الظروف القاسية. يمكنك الاعتماد على محرك جوندير للأداء المتواصل ، والمتانة ، واقتصاد الوقود الذي لا يهزم. بنيت هذه المحركات صعبة ، لظروفنا المحيطة القاسية. تشتهر محركات مولدات جوندير الأمريكية في المملكة بسمعتها الجيدة ، ولديها مجموعة واسعة من الطاقة التي تبدأ من 30 كيلو واط إلى 256 كيلو واط مع سرعات دوران من 1500 دورة في الدقيقة إلى 1800 دورة في الدقيقة لتغطية متطلبات العمل من 50 هرتز إلى 60
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أنظمة الطاقة للالات و المعدات
التليفون: 0582067696

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العنوان: - رابغ
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,264 ريال
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063092
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صورة الاعلان: وكيل كوبوتا في السعودية - في مكة السعودية

وكيل كوبوتا في السعودية

(للبيع)

- في مكة السعودية

مولد كهرباء كوبوتا ياباني 18 كيلو, نقدم لكم افضل تصاميم مولدات الكهرباء كوبوتا اليابانية, مع مولدات .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

14,264 ريال

16/7/2020
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