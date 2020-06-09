وكيل انتركم فارفيزا FARFISA الايطالى فى مصر

(للبيع)
|نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصر ماركة فـارفـيزا farfisa بنوعيه الصوتى والمرئى ينفرد انتركم فارفيزا farfisa الايطالى بإمكانيات خاصه جدا غير متوفره فى اى ماركة فى مصـر مثل : امكانيه التحدث مع غرفه الحارس او الامن وامكانيه التحدث مع غرفه السا ئق او جـراج السـياره من نفس السماعه الداخليه بالشقه او الفيلا امكانيه الاتصـال الداخلى بين الشقق او بين السماعات فى نفس الفيلا مع ضمان السريه فى اللوحه الخارجيه . امكانيه فـتح اكتر من باب فى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060625
5,180 جنيه
11,150 جنيه
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