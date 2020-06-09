وكيل انتركم فارفيزا FARFISA الايطالى فى مصر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصر ماركة فـارفـيزا farfisa بنوعيه الصوتى والمرئى ينفرد انتركم فارفيزا farfisa الايطالى بإمكانيات خاصه جدا غير متوفره فى اى ماركة فى مصـر مثل : امكانيه التحدث مع غرفه الحارس او الامن وامكانيه التحدث مع غرفه السا ئق او جـراج السـياره من نفس السماعه الداخليه بالشقه او الفيلا امكانيه الاتصـال الداخلى بين الشقق او بين السماعات فى نفس الفيلا مع ضمان السريه فى اللوحه الخارجيه . امكانيه فـتح اكتر من باب فى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهام امين على
التليفون: 01062157490

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العنوان: مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/6/2020
رقم الإعلان: 2060625
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انتركم فارفيزا farfisa ايطالى 12 خط

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- في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 12 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع و.
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5,180 جنيه

9/6/2020
صورة الاعلان: انتركم مرئى فارفيزا farfisa ايطالى 2 خط - في القاهرة مصر

انتركم مرئى فارفيزا farfisa ايطالى 2 خط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر
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11,150 جنيه

9/6/2020
صورة الاعلان: انتركم فارفيزا ايطالى 10 خط - في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا ايطالى 10 خط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 10 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2020
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