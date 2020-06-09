وكيل انتركم فارفيزا FARFISA الايطالى فى مصر

(للبيع)
|نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصرماركة فارفيزا بنوعيه الصوتى والمرئى وهويضمن لكم الأمان التام لأبواب العمارات وسهولة التحدث مع الحارس والشركة تقوم بالتوريد والتركيب والصيانة بعد البيع. البيع بالضمان ومطلوب موزعين لنا فى محـافظات أسـيوط والفيوم وقنا ممن لديهم محلات ومكاتب توريدات كهربائية. متوفر حاليا بشاشة 7 بوصه الشـركة الـدوليه للتجـارة والاتصـالات IBC البيع بالضمان . تركيبات على ايدى فنيين متخصصين فى الفارفيزا بشهادة خبره من فارفيزا بأيطاليا الدعـم الفنى متـاح فى اى وقت للاستفسار : الهـا م أمـين 01062157490 E- mail : elhamibc@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهام امين على
|التليفون:
|01062157490
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060469
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1 جنيه