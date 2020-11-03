وكيل انتركم فارفيزا الايطالى فى مصر

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصر ماركة فـارفـيزا farfisa بنوعيه الصوتى والمرئى ينفرد انتركم فارفيزا farfisa الايطالى بإمكانيات خاصه جدا غير متوفره فى اى ماركة فى مصـر مثل : امكانيه التحدث مع غرفه الحارس او الامن وامكانيه التحدث مع غرفه السا ئق او جـراج السـياره من نفس السماعه الداخليه بالشقه او الفيلا امكانيه الاتصـال الداخلى بين الشقق او بين السماعات فى نفس الفيلا مع ضمان السريه فى اللوحه الخارجيه . امكانيه فـتح اكتر من باب فى