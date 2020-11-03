وكيل انتركم فارفيزا الايطالى فى مصر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: وكيل انتركم فارفيزا الايطالى فى مصر - في القاهرة مصر

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نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصر ماركة فـارفـيزا farfisa بنوعيه الصوتى والمرئى ينفرد انتركم فارفيزا farfisa الايطالى بإمكانيات خاصه جدا غير متوفره فى اى ماركة فى مصـر مثل : امكانيه التحدث مع غرفه الحارس او الامن وامكانيه التحدث مع غرفه السا ئق او جـراج السـياره من نفس السماعه الداخليه بالشقه او الفيلا امكانيه الاتصـال الداخلى بين الشقق او بين السماعات فى نفس الفيلا مع ضمان السريه فى اللوحه الخارجيه . امكانيه فـتح اكتر من باب فى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهام امين
التليفون: 01062157490

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مكرم عبيد- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071272
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم امن 01223182572 شركات تصنيع يونيفورم امن Security Uniforms يونيفورم امن نقد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج

يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج

(للبيع)

يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: أرض للبيع 457م شماليات حي ال300 - 6 أكتوبر

أرض للبيع 457م شماليات حي ال300 - 6 أكتوبر

(للبيع)

أرض للبيع 457م شماليات حي ال300 - 6 أكتوبر أرض للبيع بحي ال300 بمدينة 6 أكتوبر الشماليات قرعة 2007 .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,050,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: لمحبي الارقام المصرية الجميلة 0100000000 ارقام (عشرة مليون) نادرة جدا

لمحبي الارقام المصرية الجميلة 0100000000 ارقام (عشرة مليون) نادرة جدا

(للبيع)

للبيع من فودافون مصر زيرو عشرة مليون (تسع اصفار & ثمانية اصفار) 01000000099 01000000060 التواصل من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: فحم العربيه للبيع جمله

فحم العربيه للبيع جمله

(للبيع)

الشركه العربيه لتصدير الفحم النباتي بأنواعه الشركه العربيه اسم يعني الثقه والجوده والالتزام الشر.
العنوان:

الدقهلية - مصر

300 دولار

4/11/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ

بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ

(للبيع)

بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ استيراد الخارج بضاعة حاضرة بمخازننا بالقاهرة من داخل مصر برجاء اتصل علي .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

4/11/2020
صورة الاعلان: بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ

بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ

(للبيع)

بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ استيراد الخارج بضاعة حاضرة بمخازننا بالقاهرة من داخل مصر برجاء اتصل علي .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

4/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع التقنيه والجوده والهايكل المعدنيه فى السعوديه ( الرياض ) : فنى هيدروليك . رسام اوت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A

(للبيع)

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A

(للبيع)

ساعة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل IN05-A يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

4/11/2020
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