وكيل إنتركم فارفيزا الايطالى فى مصر

(للبيع)

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صورة الاعلان: وكيل إنتركم فارفيزا الايطالى فى مصر - في القاهرة مصر

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نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصرماركة فارفيزا بنوعيه الصوتى والمرئى وهويضمن لكم الأمان التام لأبواب العمارات وسهولة التحدث مع الحارس والشركة تقوم بالتوريد والتركيب والصيانة بعد البيع والمعاينة مجانا . الشـركة الـدوليه للتجـارة والاتصـالات IBC 15 شارع مكرم عبيد مدينة نصر - القاهرة للتواصل والاستفسارات : مروة 01275620290 لمعرفة باقى العروض زورونا على صفحتنا على الفيس :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 01275620290

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 15 مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060812
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صورة الاعلان: وكيل انتركم فارفيزا FARFISA الايطالى فى مصر - في القاهرة مصر

وكيل انتركم فارفيزا FARFISA الايطالى فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصر ماركة فـارفـيزا farfisa.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/6/2020
صورة الاعلان: انتركم فارفيزا farfisa ايطالى 12 خط - في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا farfisa ايطالى 12 خط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 12 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,180 جنيه

9/6/2020
صورة الاعلان: انتركم مرئى فارفيزا farfisa ايطالى 2 خط - في القاهرة مصر

انتركم مرئى فارفيزا farfisa ايطالى 2 خط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتركم 2خط مرئى فارفيزا farfisa ايطالى بشاشات 7 بوصه تاتش سكرين اللوحه معدن وداخل الحائط وضد العبث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,150 جنيه

9/6/2020
صورة الاعلان: انتركم فارفيزا ايطالى 10 خط - في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا ايطالى 10 خط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انتركم فارفيزا farfisa الايطالى 10 خط فى كيت كامل من الوكيل مباشره متوفر تركيبات وصيانه بعد البيع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2020
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