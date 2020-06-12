وكيل إنتركم فارفيزا الايطالى فى مصر

نحن الشركة الدولية للتجارة والأتصالات الوكيل الوحيد للإنتركم الأيطالى فى مصرماركة فارفيزا بنوعيه الصوتى والمرئى وهويضمن لكم الأمان التام لأبواب العمارات وسهولة التحدث مع الحارس والشركة تقوم بالتوريد والتركيب والصيانة بعد البيع والمعاينة مجانا . الشـركة الـدوليه للتجـارة والاتصـالات IBC 15 شارع مكرم عبيد مدينة نصر - القاهرة للتواصل والاستفسارات : مروة 01275620290 لمعرفة باقى العروض زورونا على صفحتنا على الفيس :