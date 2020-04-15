وكالات الصحافه والاعلام

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى 1- وظائف فى قسم المونتاج (خبره لاتقل عن 3 سنوات بالمجال) 2- مهندسين خبرة بالهندسة صوتية 3- عدد 4 مونتير 4- عدد 5 محرر – محرر فديو 5- عدد5 فنين خبره باعمال الفوتوشوب ودعاية والاعلان 6- عدد6 مصمم جرافيك 7- وظائف بقسم الاذاعه (خبرة لاتقل عم 3 سنوات بالمجال) 8- وظائف بقسم الاعلام الاجتماعى (خبرةه لاتقل عم 3 سنوات بالمجال) 9- وظائف بقسم التصوير عدد 6 10- وظائف بقسم الاخراج 11- صحافيين 12- عدد5 مصورين ومصورات مواقع واستوديو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: JOP jop
التليفون: 01151020771

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/4/2020
رقم الإعلان: 2058579
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مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى 1- وظائف فى قسم المونتاج (خبره لاتقل عن 3.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/4/2020
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