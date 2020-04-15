مطلوب فورا لكبرى وكالات الصحافه والاعلام لفروعها بمصر ودبى 1- وظائف فى قسم المونتاج (خبره لاتقل عن 3 سنوات بالمجال) 2- مهندسين خبرة بالهندسة صوتية 3- عدد 4 مونتير 4- عدد 5 محرر – محرر فديو 5- عدد5 فنين خبره باعمال الفوتوشوب ودعاية والاعلان 6- عدد6 مصمم جرافيك 7- وظائف بقسم الاذاعه (خبرة لاتقل عم 3 سنوات بالمجال) 8- وظائف بقسم الاعلام الاجتماعى (خبرةه لاتقل عم 3 سنوات بالمجال) 9- وظائف بقسم التصوير عدد 6 10- وظائف بقسم الاخراج 11- صحافيين 12- عدد5 مصورين ومصورات مواقع واستوديو