وفر فلوس الايجار وامتلك شقة في العاصمة وعيش براحتك

(للتقسيط)
|امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة و وفر فلوس الايجار وكمان ممكن تستثمر في اي وقت براحتك وبأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وكل الخدمات هتلاقيها جمب شاليهك من مول تجاري وجراجات تحت الارض ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وعشان تعرف تفاصيل اكتر واسم الكمبوند اتصل علي 01279848994 مستنيينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060774
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