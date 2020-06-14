وفر فلوس الايجار وامتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك وكمان ممكن تصيف براحتك في اي وقت طول السنة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا وتراك للدراجات وكل الخدمات اللي هتحتاجها جمب شاليهك وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا بسرعة اتصل علي 01279848994 واستثمر براحتك