(للبيع)
|وفر فلوس الايجار وامتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك وكمان ممكن تصيف براحتك في اي وقت طول السنة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا وتراك للدراجات وكل الخدمات اللي هتحتاجها جمب شاليهك وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا بسرعة اتصل علي 01279848994 واستثمر براحتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|77,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060762
62,000 جنيه
73,000 جنيه
82,000 جنيه
189,000 جنيه
167,000 جنيه
63,000 جنيه
88,000 جنيه
199,000 جنيه
183,000 جنيه
161,000 جنيه
175,000 جنيه
183,000 جنيه
208,000 جنيه
203,000 جنيه
76,000 جنيه