وفر فلوس الايجار امتلك محل بالعاصمة وبالتقسيط المريح

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صورة الاعلان: وفر فلوس الايجار امتلك محل بالعاصمة وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

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وفر فلوس الايجار وامتلك محلك التجاري الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمار ناجح ومحلك في مول sixty بالحي المالي وامام وزارة المالية مباشرة واكبر مجمع سينما ومسارح واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني كبير ومساحته 41م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم متستناش كتير وكلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 328,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2054971
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2/3/2020
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24/2/2020
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23/2/2020
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20/2/2020
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20/2/2020
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20/2/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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القسم: 

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19/2/2020
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العنوان:

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18/2/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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18/2/2020
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الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الان امتلك وحدتك التجارية في الدور الارضي في مول زاها بارك العاصمة الادارية واحصل علي خصم 20% بمساحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,200,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: للمستثمرين الجادين وحده ادارية للبيع - في القاهرة مصر

للمستثمرين الجادين وحده ادارية للبيع

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

17/2/2020
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محل لقطة بشارع رئيسي وحيوي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محل لقطة بشارع رئيسي وحيوي محل 30م بعباس العقاد الرئيسي تشطيب هاي سوبر لوكس - - واجهة سيكوريت – حصة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

17/2/2020
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