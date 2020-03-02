وفر فلوس الايجار امتلك محل بالعاصمة وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|وفر فلوس الايجار وامتلك محلك التجاري الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمار ناجح ومحلك في مول sixty بالحي المالي وامام وزارة المالية مباشرة واكبر مجمع سينما ومسارح واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومتحف وطني كبير ومساحته 41م بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم متستناش كتير وكلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|328,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054971
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