وفر فلوسك وادفع قسطك من الايجار فى Paris East Mall

(للبيع)
|وفر فلوسك وادفع اول قسط ليك من الايجار وامتلك عيادتك بParis East Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 60م واستمتع بكل مميزات المول ريسبشن خاص لاستقبال العملاء والدور مجهز بخدمه إنترنت عاليه السرعة ومكان مخصص coffe break ده غير عيادتك على اجمل واجهه بانورامية لبرج ايفيل كل ده واكتر عندنا فى Paris East Mall باطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك فى Paris East Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|480,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048979
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