وفر فلوسك وادفع قسطك من الايجار فى Paris East Mall

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صورة الاعلان: وفر فلوسك وادفع قسطك من الايجار فى Paris East Mall - في القاهرة مصر

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وفر فلوسك وادفع اول قسط ليك من الايجار وامتلك عيادتك بParis East Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 60م واستمتع بكل مميزات المول ريسبشن خاص لاستقبال العملاء والدور مجهز بخدمه إنترنت عاليه السرعة ومكان مخصص coffe break ده غير عيادتك على اجمل واجهه بانورامية لبرج ايفيل كل ده واكتر عندنا فى Paris East Mall باطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك عيادتك فى Paris East Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 480,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048979
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