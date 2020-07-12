وفر الراحة لنفسك ولاسرتك فى العاصمة الاداراية

(للبيع)
|عايز توفر الراحة لاسرتك اسكن فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة دلوقتى تقدر شقتك155م(غرفتين +حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس)واستمتع بى الفاملى بارك ومساحات خضراء وحمامات سباحة واماكن مخصصة للقراءة كلمنا الان على01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062790
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