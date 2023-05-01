(For Sale)
|وفري وقتك و التنظيف اتركيه على عاملات سوفت كلين لدينا عاملات تنظيف و ترتيب و بنظام اليومي الك عاملات بخبرة و اتقان و بكفالة الشركة عملنا 6 ساعات بكلفة 25 دينار اسعارنا تشمل التوصيل ونعمل على تأمين عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا على الارقام 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785356212
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|29/4/2023
|Ad Number:
|2180141
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dollar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar