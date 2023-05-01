وفري وقتك و التنظيف اتركيه على عاملات سوفت كلين لدينا عاملات تنظيف و ترتيب و بنظام اليومي الك عاملات بخبرة و اتقان و بكفالة الشركة عملنا 6 ساعات بكلفة 25 دينار اسعارنا تشمل التوصيل ونعمل على تأمين عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا على الارقام 0785407409