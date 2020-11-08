(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين لعمل إعالنات للشركة براتب شهري 4000ج وزيادة سنوية 2 في السنة وتامين صحي وتامين اجتماعي – لشفت 6ساعات – 4 أيام إجازة في الشهر – مؤهل متوسط للخريجين – يتم قبول الطالب جميع المراحل العمرية كود ٤٢٦٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina Bay Sands Tourist Supplies
|التليفون:
|+20 112 339 7710
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|العنوان:
|القاهرة – مصر الجديدة – 5 عمارات الميريلاند جسر السويس – الدور الـ 4 – مكتب 402 ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون )- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه مصرى
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071808
4,000 جنيه مصرى
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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40,000 جنيه
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه