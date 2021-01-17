وظيفه اون لاين

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يقبل الطلاب – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط علي الأقل – لا يشترط الخبرة – توفير تدريب مدفوع الاجر كود الوظيفه 9094 رقم الشركه للتواصل واتس اب 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تقوي
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081103
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