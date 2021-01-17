وظيفه اون لاين

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تفاصيل الإعلان
مطلوب موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي – يقبل الطلاب – السن من 18 : 55 سنة – مؤهل متوسط علي الأقل – لا يشترط الخبرة – توفير تدريب مدفوع الاجر كود الوظيفه 9094 رقم الشركه للتواصل واتس اب 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تقوي
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081103
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