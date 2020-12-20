(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره السن من - 18 : 40 عام لا يشترط المؤهل يوجد شفتات ) - - 8 – 12 ) رواتب تبدأ من - 2000 : 2500 ج بدون خبرة اماكن العمل : القاهرة ) مدينة نصر اكتوبر التجمع زايد شبرا – – – – - - وسط البلد ( طبيعة المواقع : ) بنوك شركات كمبوندات سفارات فنادق كوبري مولات مدينة نصر والتجمع ( – – – – – - بتوفير الاقامة ) السكن( الترقية السريعة لدرجة مشرفين ا/ معاذ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه mandarin oriental for tourism
|التليفون:
|01062972973 ---01017794872
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077572
2,500 جنيه
2,500 جنيه
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