مطلوب أفراد أمن وحراسات بخبره وبدون خبره السن من - 18 : 40 عام لا يشترط المؤهل يوجد شفتات ) - - 8 – 12 ) رواتب تبدأ من - 2000 : 2500 ج بدون خبرة اماكن العمل : القاهرة ) مدينة نصر اكتوبر التجمع زايد شبرا – – – – - - وسط البلد ( طبيعة المواقع : ) بنوك شركات كمبوندات سفارات فنادق كوبري مولات مدينة نصر والتجمع ( – – – – – - بتوفير الاقامة ) السكن( الترقية السريعة لدرجة مشرفين ا/ معاذ