وظيفة مدخل بيانات

(فرصة عمل)
|داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام االنترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن ال يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات للتواصل 01062972973 الكود الوظيفي 3010217 للتواصل يتم ارسال الكود الوظيفي واسم الوظيفه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile Resort for tourism planning and technical support
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094328
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