وظيفة مدخل بيانات

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تفاصيل الإعلان
داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام االنترنت – السن من 18 : 50 سنة – الراتب 4000ج أساسي – توفير تدريب لمن ال يملك الخبرة – مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات للتواصل 01062972973 الكود الوظيفي 3010217 للتواصل يتم ارسال الكود الوظيفي واسم الوظيفه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile Resort for tourism planning and technical support
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094328
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