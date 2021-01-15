(فرصة عمل)
|كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6% - تامين صحي واجتماعي ( اختياري) – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات التواصل من خلال واتساب ٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ 3049
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجدى
|التليفون:
|٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣
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|العنوان:
|.- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080133
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه