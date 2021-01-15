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تفاصيل الإعلان
كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 55 سنة – بزيادة سنوية كل 6 شهور 6% - تامين صحي واجتماعي ( اختياري) – 4 أيام إجازة – يتم قبول الطلاب بجميع المراحل العمرية – مؤهل متوسط علي الأقل للخريجين - دوام جزئي 6 ساعات التواصل من خلال واتساب ٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣ 3049
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مجدى
التليفون: ٠١٠٦٢٩٧٢٩٧٣

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العنوان: .- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080133
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب موظفين لخدمه عملاء بكبري الشركات بمصر - في القاهرة مصر

مطلوب موظفين لخدمه عملاء بكبري الشركات بمصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

= خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج يذكر في العقد - الشفت 6 ساعات (صباحي او مسائى) (اختياري) - يتم قبول ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

15/1/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

المعلن( 3002 )خدمة عمالء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء - في القاهرة مصر

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: خدمة عملاء وإدخال بيانات - في القاهرة مصر

خدمة عملاء وإدخال بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: كول سنتر - في القاهرة مصر

كول سنتر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع االجر شرط االلتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات - في القاهرة مصر

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

13/1/2021
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صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

طالب او طالبة – خريج او خريجة ( خدمة عملاء وإدخال بيانات ) براتب شهري 4000ج – وحوافز شهرية – لشفت 6 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

داتا انتري لويب سايب – السن من 18 : 45 سنة – لا يشترط خبرة مسبقة – راتب 4000ج – شفت 6 ساعات – شهر تد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة است.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخلين بيانات لتنظيمات فندقية – براتب 4000ج بزيادة سنوية مرتين في السنة – بتامين صحي وتامين اجتماعي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين للرد علي استفسارات العملاء اونلاين عن طريق الايميلات والويب سايت – يقبل بها الطلاب والخريجين .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000جنيه – شباب وبنات – طلاب وخريجين – السن من 18 : 55 سنة – شرط لب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

داتا انتري – شباب وبنات – تامين صحي وتامين اجتماعي – شرط اجادة استخدام الانترنت – السن من 18 : 50 سن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: وظائف خدمة عملاء - في القاهرة مصر

وظائف خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

12/1/2021
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