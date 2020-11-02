مطللوب موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام االنترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طالب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية – 4 أيام إجازة في الشهر للتواصل و الاستفسار على الواتس 01204197354 أ هانى