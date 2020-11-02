(فرصة عمل)
|مطللوب موظفين سوشيال ميديا للإعلان علي المواقع والرد علي استفسارات العملاء – السن من 18 : 55 عام – مؤهل متوسط شرط اجادة استخدام االنترنت – العمل لشفت 6 ساعات براتب 4000ج – طالب وخريجين ومعاشات – التأمينات اختيارية – زيادة سنوية – 4 أيام إجازة في الشهر للتواصل و الاستفسار على الواتس 01204197354 أ هانى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ . هانى
|التليفون:
|01204197354
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071604
اتصل
4,000 جنيه
اتصل
10 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
2,500 جنيه
اتصل
1 جنيه
اتصل
2,000 ريال
اتصل
اتصل
5,000 ريال