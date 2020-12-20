وظيفة خدمة عملاء

(فرصة عمل)
|مطلوب خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم السن من 18 : 45 سنة مؤهل اعدادي شفت 6 ساعات للتواصل واتساب فقط 01017794872 01062972973 أ.اسماء حسني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ.اسماء حسني
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076890
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه