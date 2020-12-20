وظيفة خدمة عملاء

مطلوب خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم السن من 18 : 45 سنة مؤهل اعدادي شفت 6 ساعات للتواصل واتساب فقط 01017794872 01062972973 أ.اسماء حسني