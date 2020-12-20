وظيفة خدمة عملاء

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تفاصيل الإعلان
مطلوب خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم السن من 18 : 45 سنة مؤهل اعدادي شفت 6 ساعات للتواصل واتساب فقط 01017794872 01062972973 أ.اسماء حسني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أ.اسماء حسني
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076890
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20/12/2020
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العنوان:

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20/12/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء - في القاهرة مصر

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: ادخال بيانات - في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

20/12/2020
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